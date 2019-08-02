В Дубаях откроется уникальный музей 3D искусства

В сентябре в Дубае откроется первый музей трехмерного искусства 3D Trick Art.

Сообщает thenational.ae.

Площадь музея составляет две тысячи квадратных метров. В девяти различных тематических зонах расположено более чем 160 работ, в каждой из которых посетители сами становятся “героями” произведений.



Посетители смогут примерить на себя необычные аксессуары, побывать в пряничном домике и сфотографироваться с имперским штурмовиком.

Проект готовится вот уже семь лет и является детищем семейной пары Рамана Тику и Шакуны Сингха, который создали по аналогу музея в Таиланде.

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