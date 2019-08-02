На Полтавщині викрили продавців нелегальної зброї

Співробітники Служби безпеки України блокували у Полтавській області групу, яка спеціалізувалося на незаконному збуті зброї та боєприпасів, передає прес-центр СБУ.

Встановлено, що група, до складу якої входили мешканці районного центру, займалися переробленням до бойового стану зразків стрілецької зброї. Готову «продукцію» зловмисники збували на території регіону, зокрема представникам кримінальних кіл.



Під час обшуку за місцями проживання фігурантів злочину правоохоронці вилучили два автомати Калашникова, чотири гранати Ф-1 та РГД-5, автоматичний пістолет-кулемет АС-26, п’ять пістолетів ПМ, два пістолети «Зоракі» та пістолети ТТ. Також виявлено два пристрої для відстрілу патронів калібру 5,65 мм, два «глушники» для стрілецької зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.

Вирішується питання щодо оголошення організатору групи підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цієї діяльності.

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