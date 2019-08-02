Лікарі назвали безпечну дозу морозива

У морозива є свої плюси і мінуси, як корисні, так і шкідливі властивості.

Про це заявила провідний науковий співробітник НДІ харчування РАН Ольга Григорян, передає Topnews. За її словами, холодний десерт часто містить шкідливі добавки, а його вживання може стати справжньою залежністю.

При цьому найкориснішим вважається фруктове морозиво, оскільки воно, найчастіше, містить натуральні інгредієнти і мінімальна кількість ароматизаторів та інших харчових добавок. Григорян зазначила, що при покупці потрібно дивитися на склад десерту: в ньому повинні бути вершки, вершкове масло, цукор і фруктовий сік. А ось рослинні жири, які зустрічаються в дешевому морозиві, можуть завдати шкоди організму, так як здатні підвищувати рівень холестерину.

Ну і, нарешті, часте вживання морозива може привести до набору зайвої ваги.

Раніше дослідники заявляли, що слід віддавати перевагу натуральному морозиву – містить якомога менше число різних добавок. На думку медиків, без шкоди для здоров’я таке морозиво можна вживати 2 – 3 рази в тиждень по 100 грам.

Вживання морозива благотворно позначиться на здоров’ї зубів і допоможе зміцнити кістки. Крім того, воно містить калій, магній і вітаміни групи В, які корисні для серцево-судинної системи.

: Обозреватель