Саудівська Аравія і Ізраїль зближуються через ворожнечу з Іраном

Хоча Саудівська Аравія та Ізраїль не мають дипломатичних відносин, вони, за повідомленнями ЗМІ, ведуть переговори про угоду по природному газу.

Ці контакти є явною ознакою потепління відносин між двома країнами.

Так, Саудівська Аравія та Ізраїль обговорили питання будівництва газопроводу, що зв’язує королівство з ізраїльським портовим містом Ейлат на Червоному морі.

Про це агентству Bloomberg заявив колишній член Кабінету міністрів Нетаньяху Аюб Кара з посиланням на високопоставлених чиновників в регіоні, – повідомляє TheNewArab.

Предмет обговорення також включає в себе з’єднання Саудівської Аравії з трубопроводом Ейлат-Ашкелон в Ізраїлі, що дозволить королівству експортувати свою нафту в Європу і на інші ринки, уникаючи Ормузської протоки, так як Саудівська Аравія і Сполучені Штати звинувачують Іран у нападах там на нафтові танкери.

Для королівства і його союзників в Перській затоці ворожнеча Ізраїлю з Іраном може нівелювати те незадоволення, яке може викликати арабська держава, нормалізує свої відносини з Ізраїлем.

Кара, колишній міністр зв’язку і радник Нетаньяху з відносин Ізраїлю з арабськими країнами, був одним з небагатьох ізраїльських чиновників, публічно з’явилися в державі Перської затоки в минулому році.

Саудівська Аравія й інші арабські країни в даний час платять палестинцям лише «на словах», – сказав він, додавши, що прагнення протистояти Ірану стимулює велику частину Перської затоки до продовження економічних і військових зв’язків з Ізраїлем.

«Все, що їх хвилює, – це безпека і майбутнє їх країн», – сказав колишній міністр.

Представники ізраїльського і саудівського міністерств енергетики не відреагували на прохання Bloomberg про коментарях.