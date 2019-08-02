У одеського екс-топа Нацполіціі знайшли таємні багатства

Навколо справи із затриманням колишнього начальника головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитра Головіна розгорівся новий корупційний скандал.

Про його деталях повідомляється на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

“За результатами повної перевірки декларації колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна за 2017 рік Національне агентство виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн.