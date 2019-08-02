Повінь – зміна системи

Menu
Close

В стіні на кордоні США і Мексики встановили гойдалки

02.08.2019

Читайте також:   У Рівному горіла автівка "Свободи": очевидці стверджують, що це підпал (фото)
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *