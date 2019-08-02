«До неї ніхто навіть не підійшов»: історія прибиральниці, отримала страшну травму у школі

Мешканка Южноукраїнська Ольга Степаненко більше тридцяти років пропрацювала в навчально-виробничому комбінаті при школі №1.

Однак коли з нею сталося нещастя в навчальному закладі і вона отримала важку травму голови, працівники відвернулися від неї. Мало того, її кинули одну в лікарні, повідомивши, що травму вона отримала вдома, і рідних у неї немає.

Встала на драбину і зісковзнула нога

11 липня прибиральниця КП «Навчально-виробничого міжшкільного комбінату» Южноукраїнська 50-річна Ольга Степаненко навіть не підозрювала, що буквально через пару годин її життя перетвориться на пекло. Жінка прийшла на роботу і разом з колегою і завгоспом почала робити ремонт у приміщенні.

«Їх щороку добровільно-примусово змушують ремонтувати школу. Вибору у неї не було. Хтось там заліз на «козли», а вона стала забиратися на драбину, щоб фарбувати стелю. У якийсь момент у неї зісковзнула нога, і вона полетіла вниз. Вдарилася головою, втратила свідомість. У неї відкрита черепно-мозкова травма, череп роздроблений в трьох місцях», — ледь стримуючи сльози, розповідає її рідна сестра Алла Серватинская.

Трагедія сталася близько 10 години ранку. Жінці викликали швидку. Але колеги, з якими Ольга Петрівна пропрацювала не один десяток років, лікарям швидкої повідомили, що травму вона отримала вдома! І що вона не має ніяких родичів. Навчальний заклад навіть не спромігся повідомити рідним про те, що Ольга потрапила в лікарню.

«Ми дізналися зовсім випадково. Близько 14 годин я подзвонила їй, щоб запитати, як справи. І тут дізнаюся, що вона в нашій міській лікарні. Нас троє сестер, ми кинулися до неї туди. Вона лежала там зовсім одна, до неї ніхто навіть не підійшов, її кинули там як безрідну, як бомжа«, — хвилюється Алла Серватинская.

Тепер Ольга Петрівна виглядає ось так

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Алла вважає, що якщо б про травму їм повідомили раніше, то, можливо, гематоми в головному мозку можна було б уникнути.

Ніхто не подзвонив і не поцікавився здоров’ям

«Її повезли на томографію в Миколаїв і там вже сказали, що терміново треба робити операцію, інакше вона помре. Стільки часу ми втратили», — розповідає сестра потерпілої.

Ользі довелося робити трепанацію черепа, щоб видалити гематому. Сама операція обійшлася рідним в 70 тисяч гривень. Людям довелося брати кредит. І тільки в четвер, 1 серпня Ольгу Петрівну привезли додому. Але через місяць їй належить ще одна операція. Сім’я зараз збирає гроші для цього.

Южноукраинка

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«Вона лежить, трохи встає, рухає рукою, їсть. Лікарі ніяких конкретних прогнозів не дають, кажуть треба доглядати її. За два тижні з КПК ніхто не подзвонив і не поцікавився її здоров’ям, ніяких грошей не передали і нічим не допомогли. Мало того, тепер вони заявляють, що Ольга сама з власної ініціативи вирішила зайнятися в школі ремонтом.

Друга прибиральниця і завгосп тепер відмовляються. Виходить, це вона сама принесла в школу фарбу і стала фарбувати стелю. Дуже неприємно, що люди, з якими вона так довго працювала, злякалися відповідальності, кинули її в лікарні, а тепер ще і в усьому її звинувачують», — обурюється сестра Алла.

У навчальному закладі все заперечують

В КПК Южноукраїнська нам вдалося застати тільки заступника директора з господарської частини Людмилу Онопко. Правда, вона запевняє, що в той день, 11 липня, Ольга Степаненко не повинна була білити стелі.

«Вона в тому кабінеті теж прибирала, мила, ми з нею стіл переносили. А інший чоловік, який пройшов інструктаж по техніці безпеки, дійсно займався побілкою. Навіщо Ольга Петрівна взяла драбину, я не знаю. Вона сказала про це, а потім друга прибиральниця тільки почула «Ой» і все», — каже Людмила Онопко.

В КПК запевняють, що не говорили швидкої, що побутова травма. «Ймовірно, вона була в такому стані, що могла таке сказати. А номер телефону її сестри я не знаю, тому ми не могли нікому повідомити», — кажуть в КПК.

Також у навчальному закладі запевняють, що готові допомогти матеріально, але тоді, коли всі вийдуть з відпустки, тоді можна буде зібрати гроші. Так і профспілка допоможе. Правда, на роботі все з’являться тільки наприкінці серпня.

Людмила Онопко зізнається, що по телефону розмовляла з сестрою один раз. «Але ми всі знаємо, куди її повезли, що їй зробили операцію. Наш фахівець з її сестрою кілька разів розмовляв», — говорить заступник по господарській частині.

Родичі постраждалої збирають кошти на лікування:

5168 7427 1447 8249 — Серватинская Алла (сестра).