На Прикарпатті Зеленського зустрічали тисячі селян на зруйнованому мосту, він пообіцяв відновити його

Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Івано-Франківської області провів нараду з новим головою ОДА Денисом Шмыгалем і місцевими чиновниками біля аварійного мосту в селі Довге-Калуське Калуського району. Про це пишуть місцеві видання.

Главу держави зустрічали близько тисячі місцевих жителів, які зібралися на галявині між селами Пийло і Довге-Калуське. Зеленський приїхав на автомобілі в супроводі своєї команди і охорони. Його зустріли оваціями.

Він поспілкувався з новопризначеним головою Івано-Франківської облдержадміністрації, місцевими чиновниками і головою сільської ради Миколою Семанивым. Він розповів президенту, що автомобільний міст обвалився в минулому році, а в травні зливи та сильні вітри, що спровокували збільшення рівня води до критичного, повністю зруйнували його.

Востаннє міст, побудований в 60-х, ремонтували в 2009-2010 роках. Тепер на його відновлення, за словами Семаніва, необхідно 11 млн грн. Зеленський оглянув міст і пообіцяв, що 14 серпня на засіданні Кабінету міністрів піднімуть питання про стан доріг і виділення коштів. На зруйнований міст в Довго-Калуському намір виділити 25 млн грн.

У свою чергу Шмигаль зазначив, що в Івано-Франківській області 1 тис. 500 км мостів, з них 80% — зруйновані або пошкоджені.

Зеленський трохи поспілкувався з місцевими жителями і полетів на одному з двох вертольотів, які очікували на місці з ранку.

Фото: galka.if.ua

Фото: kurs.if.ua

Раніше сьогодні повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на нараді в Івано-Франківській ОДА переконав мажоритарника від «Народного фронту» Андрія Іванчука знайти 175 млн грн на ремонт дороги до села Космач і пригрозив роздати його номер селянам.



