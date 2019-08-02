У Франції фермери на знак протесту скинули 20 тонн гною перед офісом партії президента

У Тулузі (південь Франції) перед офісом партії президента Емманюель Макрона «Вперед, республіка» фермери з профспілки FDSEA в знак протесту скинули 20 тонн гною.

Як пише Associated Press, фермери вже тиждень обурюються через договору про вільну торгівлю з Канадою.

Представник FDSEA заявив, що угоду Євросоюзу з Канадою «вбиває всі норми якості і заженуть фермерів в кут». За тиждень фермери влаштували «теплий прийом» 15 депутатам від «Вперед, республіка» в різних регіонах Франції. Депутатів закидали яйцями, їх офіси обмальовували, а також завалювали сіном.

У партії акцію з гноєм вже назвали вандалізмом. На початку тижня парламент Франції схвалив торговельна угода між ЄС і Канадою (CETA), згідно з яким були введені мита майже на всі товари і послуги. Противники кажуть, що договір порушує соціальні та екологічні норми ЄС, дозволяючи імпорт продукції, виготовленої в умовах, які не дозволені у Європі.