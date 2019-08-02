Смертельне ДТП: на трасі Одеса-Київ автомобіль насмерть збив торговця кавунами і покупницю

71-річний водій не впорався з керуванням і, перетинаючи зустрічну смугу, виїхав на узбіччя.

На автодорозі “Одеса-Київ” легковий автомобіль “Мерседес” під керуванням 71-річного мешканця Одеси на смерть збив двох людей.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції. “На 442 км траси “Одеса-Київ” під колесами “Mercedes” загинули жителька Вінницької області, 1989 р. н. і громадянин Азербайджану, 1971 р. Попередньо встановлено, що 71-річний водій по дорозі додому не впорався з керуванням і, перетинаючи зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на продавця і покупця баштанних культур”, – йдеться в повідомленні. Від отриманих травм потерпілі померли на місці аварії. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.