На «News One» у Яворівського відібрали слово за критику партії Медведчука

Практично кожен день на телеканалах «112 Україна», «News One», «ZiK» розповідають про те, що в Україні у Верховній Раді може бути лише одна опозиція в особі Віктора Медведчука і партії «Опозиційна платформа – За життя!», якої і варто віддати контроль за ряд ключових комітетів, зокрема комітет по свободі слова. От тільки ті, хто працює на «опозиціонерів» самі цю свободу слова не дуже цінують.

Так сьогодні, коли зайшла мова про парламентську опозицію ведуча Діана Панченко запитала у гостя студії письменника, екс-нардепа Володимира Яворівського, вважає він правильним віддати опозиції ключові посади в деяких комітетах, на що Яворівський відповів, що, звичайно ж, це буде правильним, ось тільки опозиція сьогодні в Раді двоїста. Одна частина опозиції проукраїнська, проєвропейська, а друга частина в особі Медведчука та «Опозиційної платформи – За життя!», – антидержавницька і проросійська. Отже, така опозиція не повинна мати чільну роль.

Зрозумівши, що ситуація виходить з-під контролю Яворівського різко перебив ще один гість в студії цінитель діяльності Медведчуку, завсідник експерт на «News One» Сергій Годний. Він раптом заявив, що негоже забувати про 13% українців, які проголосували за партію «світу» і взагалі, пора б вже «закопати сокиру війни», але він не здавався і продовжував стояти на своєму, що партія Медведчука водить дружбу з країною-агресором і не може претендувати на ключові комітети. У підсумку Панченко також спробувала вставити свої «п’ять копійок», але і це виявилося малоефективним. У підсумку довелося міняти тему ефіру. Мабуть тепер Володимира Яворівського більше на «News One» не запросять або проведуть роз’яснювальну роботу після ефіру.