Замість Чалого: стало відомо, хто буде новим послом України в США

Надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур обійме посаду посла України в США замість звільненого Валерія Чалого.

Шамшур народився 6 липня 1956 року в Києві, закінчив факультет міжнародних відносин Київського державного університету імені Шевченка.

З 1993 по 1996 рр. – перший консультант секретаря представника України в ООН та інших міжнародних організацій у Женеві.

З жовтня 2003 року по лютий 2004 – керівник Європейського відділення МЗС України.

З лютого 2004 по січень 2006 – заступник міністра закордонних справ України.

З 2005 року по травень 2010-го – надзвичайний і повноважний посол України в США.

З 13 жовтня 2014 призначений надзвичайним і повноважним послом України у Франції.