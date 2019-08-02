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Замість Чалого: стало відомо, хто буде новим послом України в США

02.08.2019

Надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур обійме посаду посла України в США замість звільненого Валерія Чалого.

Шамшур народився 6 липня 1956 року в Києві, закінчив факультет міжнародних відносин Київського державного університету імені Шевченка.

  • З 1993 по 1996 рр. – перший консультант секретаря представника України в ООН та інших міжнародних організацій у Женеві.

  • З жовтня 2003 року по лютий 2004 – керівник Європейського відділення МЗС України.

  • З лютого 2004 по січень 2006 – заступник міністра закордонних справ України.

  • З 2005 року по травень 2010-го – надзвичайний і повноважний посол України в США.

  • З 13 жовтня 2014 призначений надзвичайним і повноважним послом України у Франції.

  • З 29 листопада 2014 – представник України при ЮНЕСКО.

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