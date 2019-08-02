Долар на міжбанку росте. За два дні він додав у ціні 55 копійок

Вдень у п’ятницю, 2 серпня, довідковий курс гривні на міжбанку знизився до 25,53 грн/$1 з 25,39 грн/$1 на кінець попереднього робочого дня.

Повідомляється, що довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 2 серпня 2019 року становить 25,53 грн/$1.

Цікаво, що станом на 12:00 31 липня довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку становив 24,98 грн/$1. Так, всього за два дні долар подорожчав на 55 копійок.