ДБР відкриє справу про втручання Парубія в діяльність виборчої комісії

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвати кримінальне провадження за скаргою громадянина за фактом можливого втручання голови Верховної Ради Андрія Парубія в здійснення виборчою комісією своїх повноважень.

Як зазначено у рішенні суду від 22 липня, текст якого оприлюднено на сайті Єдиного реєстру судових рішень 1 серпня, до суду надійшла скарга громадянина (Особа_1) на бездіяльність слідчого ДБР щодо невнесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Заявник зазначив, що 5 липня подав (поштою) заяву (від 4 липня) до ДБР про вчинення головою Верховної Ради кримінального злочину за ч. 4 ст. 157 Кримінального кодексу України (втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їхніх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму).

ДБР не зареєструвало відповідного кримінального провадження.

22 липня суд розглянув скаргу і зобов’язав ДБР відкрити справу.

“Скаргу Особи_1 задовольнити. Зобов’язати слідчого Державного бюро розслідувань України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення згідно із заявою Особи_1 від 04.07.2019, отриманої 08.07.2019, та надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ухвала оскарженню не підлягає”, – йдеться у рішенні слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Віталія Циктіча.

Джерело – interfax

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