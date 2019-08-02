Зеленський у суботу відвідає тренінг для «слуг народу» в Трускавці — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня відвідає Трускавець, де проходить тижневий інтенсив для майбутніх депутатів від партії «Слуга народу». Про це з посиланням на джерела у Львівській ОДА та «Слуги народу» пишуть «Українські Новини».

У Львівській ОДА візит президента 3 серпня в регіон анонсують, але програму не уточнюють. Повідомляється, що поки мова про проведення Зеленським наради у Трускавці.

А джерела в самій президентській політсилі заявляють, що Зеленський планує відвідати навчання новообраних депутатів, яке завершується у ці вихідні.