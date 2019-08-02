На Донбасі за день п’ять обстрілу – штаб

Ворог відкрив вогонь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Підрозділи сепаратистів з початку нинішньої доби п’ять разів порушили перемир’я на Донбасі, обстрілявши позиції ВСУ. Українські військові не зазнали втрат, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірній зведенні в п’ятницю, 2 серпня.

Ворог відкрив вогонь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріл фіксувалися біля населених пунктів Новоселівка Друга, Нижнетеплое, Луганське та Світлодарськ.

Наголошується, що українські військові «дотримуються сталого режиму припинення вогню».