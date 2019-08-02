Ощадбанк переобрав голову правління

Оцінка діяльності правління Ощадбанку проводилася із залученням міжнародної компанії з підбору персоналу Педерсен і партнерс.

Наглядову раду державного Ощадбанку переобрав головою правління Андрія Пишного ще на п’ять років. Таке рішення рада ухвалила за результатами незалежної оцінки професійної придатності та відповідності кваліфікаційним вимогам, повідомляє прес-служба банку в п’ятницю, 2 серпня.

Відзначається, що наглядова рада вирішив провести оцінку правління банку із залученням міжнародної компанії з підбору персоналу Педерсен і партнерс згідно міжнародній практиці.

Також зазначено, що ефективна робота Пишного, проведена з березня 2014, сприяла фундаментальних позитивних змін у роботі банку, внутрішніх служб, створенню позитивного іміджу серед громадян і партнерів.

«На підставі отриманих висновків наглядова рада прийняла рішення підтвердити професійну придатність голови правління, кваліфікаційні вимоги і продовжити його повноваження на наступні п’ять років. На даний момент триває наступний етап у відповідності з затвердженим наглядовою радою порядком оцінки – етап оцінки членів правління та ключових керівників банку», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що згідно з чинним законодавством, проведення конкурсу при наявності діючих контрактів з менеджментом банку не передбачено.