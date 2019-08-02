Суд постановив виплатити Портнову 7 млн грн з бюджету

Адвокат чиновника адміністрації Януковича заявила, що Канада застосувала до нього санкції за листа ГПУ з нібито неправдивими даними, — суд задовольнив позов.

Печерський районний суд Києва задовольнив позов екс-заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова про захист честі і гідності та постановив стягнути з державного бюджету майже 7 млн грн в його користь. Про це з посиланням на адвоката і сестру Портнова Олену Исаевскую повідомляє Слідство.Інфо в п’ятницю, 2 серпня.

Судове засідання відбулося 2 серпня. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк, який в 2012 р засудив Юрія Луценка.

У суді адвокат Портнова заявила, що уряд Канади застосувало санкції до її підзахисному на підставі листа прокуратури, в якому нібито написали неправду про причетність Портнова до порушень закону.

Захист Портнова стверджує, що в 2014 році в листуванні з канадським урядом тодішні заступники генпрокурора та посол України в Канаді називали його «підозрюваним», із-за чого він нібито потрапив у санкційний список цієї країни. Исаевская сказала, що Портнов був у статусі підозрюваного, але недовго.

Нагадаємо, що раніше скандально відомий суддя Сергій Вовк скасував арешт майна Коломойського — арешт знято з 415 з понад 700 об’єктів нерухомості Приватофис.

Також саме цей суддя 23 липня 2019 року виніс рішення, яким зобов’язав українських інтернет-провайдерів і мобільних операторів блокувати 18 веб-ресурсів, серед яких виявився і Корреспондент.net.