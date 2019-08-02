Названо продукти, які шкодять здоров’ю шкіри

Зморшки, акне і тьмяний колір обличчя – в ці та інші проблеми зі шкірою звинувачуйте свій раціон харчування.

Від яких продуктів краще відмовитися або звести їх вживання до мінімуму, розповідає дерматолог і косметолог Вікторія Філімонова.

Цукор і всі цукровмісні продукти

Зловживання цукром призводить до процесу гликації, коли порушується будова колагену в шкірі за рахунок приєднання до нього молекул цукру. «Зшитий» колаген стає недоступним ферменту коллагеназа, який відповідає за стимуляцію нового колагену. Підсумок – з’являються зморшки.

Також швидкі вуглеводи, потрапляючи в організм, «захоплюють» воду і викликають зневоднення. Шкіра стає суха, з’являються лущення.

Хліб, булки і пампушки

По-перше, це трансжири, по-друге – вуглеводи, по-третє – глютен. При великому вмісті в раціоні хліба і булочок в організмі відбувається надмірне зростання грибків роду Candida. Кишкова проникність підвищується, а це означає, що великі молекули, мікроорганізми і токсини йдуть безпосередньо в кровотік. Проблеми зі шкірою з’являться неминуче – від акне до екзем, псоріазу і випадання волосся.

Молоко

Молоко містить цукор (лактозу) і білок (казеїн), які не завжди засвоюються організмом. Це призводить до надмірного росту патогенної мікрофлори, синдрому подразненого кишечника, розвитку запальних процесів в організмі і застою рідини. Підсумок: на шкірі з’являється акне, на тілі – целюліт.

Не варто забувати і про гормональні компоненти, які можуть міститися в молоці і також погіршувати шкіру.

Кава

Кофеїн стимулює роботу надниркових залоз і вироблення кортизолу – гормону стресу. На шкірі при таких процесах збільшується сальність, з’являються запалення, шкіра голови стає жирною, можуть почати випадати волосся.

Крім того, пам’ятайте, що кава не у всіх добре засвоюється: визначити це допоможуть генетичні тести.

Сіль

Сіль затримує рідину в організмі, а на обличчі з’являються набряклість і одутлість.

Гострі спеції і страви на їх основі

Спеції прискорюють кровообіг і дуже швидко розширюють судини. Якщо у вас є купероз і розацеа, від гострої їжі стан шкіри може тільки погіршитися.

Трансжири (майонез, кетчуп, чіпси, сухарики, поп-корн, плавлені сирки, напівфабрикати, фастфуд, кондитерські вироби)

Потрапляючи в організм, трансжири витісняють корисні жирні кислоти з клітинних мембран, погіршують кровообіг, блокують ферменти, порушують харчування клітин і їх метаболізм. Шкіра не може швидко відновлюватися, порушується її імунітет, з’являються ламкість судин і зморшки.

Йодовмісні продукти (морська капуста, морепродукти, шампіньйони, бобові, яйця, щавель, шпинат, цибулю, хурма)

Це спірна тема, але все більше з’являється досліджень про те, що йод викликає запальні процеси. Виведення йоду через сальні залози може супроводжуватися подразненням шкіри і призводити до утворення акне. Але, як і з іншими продуктами, головне – це знати міру.

: Новини Ю

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