Названо продукти, які шкодять здоров’ю шкіри

Зморшки, акне і тьмяний колір обличчя – в ці та інші проблеми зі шкірою звинувачуйте свій раціон харчування.
Від яких продуктів краще відмовитися або звести їх вживання до мінімуму, розповідає дерматолог і косметолог Вікторія Філімонова.
Зловживання цукром призводить до процесу гликації, коли порушується будова колагену в шкірі за рахунок приєднання до нього молекул цукру. «Зшитий» колаген стає недоступним ферменту коллагеназа, який відповідає за стимуляцію нового колагену. Підсумок – з’являються зморшки.
Також швидкі вуглеводи, потрапляючи в організм, «захоплюють» воду і викликають зневоднення. Шкіра стає суха, з’являються лущення.
По-перше, це трансжири, по-друге – вуглеводи, по-третє – глютен. При великому вмісті в раціоні хліба і булочок в організмі відбувається надмірне зростання грибків роду Candida. Кишкова проникність підвищується, а це означає, що великі молекули, мікроорганізми і токсини йдуть безпосередньо в кровотік. Проблеми зі шкірою з’являться неминуче – від акне до екзем, псоріазу і випадання волосся.
Молоко містить цукор (лактозу) і білок (казеїн), які не завжди засвоюються організмом. Це призводить до надмірного росту патогенної мікрофлори, синдрому подразненого кишечника, розвитку запальних процесів в організмі і застою рідини. Підсумок: на шкірі з’являється акне, на тілі – целюліт.
Не варто забувати і про гормональні компоненти, які можуть міститися в молоці і також погіршувати шкіру.
Кофеїн стимулює роботу надниркових залоз і вироблення кортизолу – гормону стресу. На шкірі при таких процесах збільшується сальність, з’являються запалення, шкіра голови стає жирною, можуть почати випадати волосся.
Крім того, пам’ятайте, що кава не у всіх добре засвоюється: визначити це допоможуть генетичні тести.
Сіль затримує рідину в організмі, а на обличчі з’являються набряклість і одутлість.
Спеції прискорюють кровообіг і дуже швидко розширюють судини. Якщо у вас є купероз і розацеа, від гострої їжі стан шкіри може тільки погіршитися.
Потрапляючи в організм, трансжири витісняють корисні жирні кислоти з клітинних мембран, погіршують кровообіг, блокують ферменти, порушують харчування клітин і їх метаболізм. Шкіра не може швидко відновлюватися, порушується її імунітет, з’являються ламкість судин і зморшки.
Це спірна тема, але все більше з’являється досліджень про те, що йод викликає запальні процеси. Виведення йоду через сальні залози може супроводжуватися подразненням шкіри і призводити до утворення акне. Але, як і з іншими продуктами, головне – це знати міру.
: Новини Ю
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