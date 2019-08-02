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Пожежі в Сибіру змусили тварин йти до людей

02.08.2019

Експрес-інформація по країні

Росія (Російська Федерація) – держава у Східній Європі і Північній Азії.

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Столиця – Москва

Найбільші міста: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург,Казань, Самара, Омськ, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)

Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)

Офіційна мова – російська

Релігія – православ’я, мусульманство

ІЛР – 0,798 (50-я в світі)

ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)

Валюта – російський рубль

Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР

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Публікація від Artyom Fadeev (@artyom_fadeev) 31 Лип 2019 в 11:04 PDT

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