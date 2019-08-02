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На Київщині чиновники РДА вкрали на ремонті навчальних закладів 70 млн гривень

02.08.2019

Правоохоронці Київської області викрили посадових осіб Васильківської райдержадміністрації у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомили у МВС, створена чиновниками злочинна схема діяла з 2017 року.

За даними слідства, зловмисники замовляли через підконтрольні їм фіктивні підприємства роботи з ремонту навчальних закладів за завищеними цінами, після чого переводили бюджетні гроші у готівку через конвертаційні центри.


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Таким чином вони привласнили собі близько 70 млн гривень.

Зараз чиновникам РДА загрожує від 7 до 12 років з позбавлення волі. Скільки всього фігурантів проходити по даній справі, не уточнюється.

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