Дивиться Андрій Вавріш скуповує голоси депутатів, щоб призначити Іллю Сагайдака секретарем Київради, –ЗМІ

Скандальний забудовник Андрій Вавриш, якого нова влада призначила «смотрящим» по Києву, скуповує голоси міських депутатів з метою призначити на посаду секретаря Київради свого ставленика – Іллю Сагайдака. Про це стало відомо з джерел у Київраді, пише for-ua.com.

Відразу після успішних парламентських виборів глава Офісу президента Андрій Богдан має намір отримати лояльне керівництво у великих містах, в першу чергу в Києві. Богдан вже звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити з посади голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, що як мінімум суперечить рішенню Конституційного суду, за яким КМДА має очолювати саме обраний мер столиці.

Однак, Офіс президента вирішує йти іншим шляхом, яким йшов у свій час Янукович: змістити обраного киянами мера і поставити правити столицею своєї людини, як побіжний президент зробив в 2010 році.

«Крім того, Андрій Богдан націлився на те, щоб підім’яти під себе і Київську міськраду, що дасть йому повний контроль над містом», – повідомило джерело.

Саме тому скандальний забудовник Андрій Вавриш, якого нова влада призначила «смотрящим» по Києву, почав скуповувати голоси депутатів для вирішення потрібних йому питань.

«Перше, ніж він зайнявся – скупкою голосів депутатів Міськради, а іноді і просто залякуванням, щоб протягнути на посаду секретаря Міськради своєї людини – Іллю Сагайдака», – поділилося джерело.

Варто відзначити, що Сагайдак – чоловік доньки Олексія Івченко, екс-глави «Нафтогазу», якого за любов купувати розкішні автомобілі за бюджетні гроші прозвали «Льоша-мерседес».

Також відомо, що Сагайдак близький до Ігоря Кононенка, який при Порошенко вважався «смотрящим» за сферою енергетики.

Ілля Сагайдак був заступником Кличко, відповідав в місті за транспорт і дороги. Після обвалення частини Шулявського мосту мер його, як профільного заступника, звільнив.

Останні півроку Сагайдак активно критикує роботу Кличко в сюжетах на каналі «1+1». За наявною інформацією, в Офісі президента Сагайдаку за ці старання пообіцяли одне з керівних місць у Київській адміністрації, коли там зміниться влада.

«Як же швидко выкормыш Кононенко Сагайдак перевзувся в годованця Вавріша», – прокоментував ці дані джерело.

За його інформацією, на даний момент головна мета скупки голосів – це зміна секретаря Київради Володимира І.прокопіва. Прокопів балотувався у Київраду від «Європейської солідарності» і вважається близьким до Петра Порошенка. Зараз Прокопів може фактично заблокувати будь-яке рішення Київради. Тому Вавриш не шкодує грошей, щоб скупити голоси за відставку секретаря Київради та призначити особу, яка буде виконувати всі його розпорядження. Ілля Сагайдак – як раз підходить на цю роль.

«Невже депутати здатні так легко продати свої переконання і своїх виборців, пішовши на поводу у охочого підім’яти всю владу в столиці Офісу президента? Наш співрозмовник не зміг відповісти на це питання, так що час покаже», — резюмує for-ua.com.