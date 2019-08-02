П’яти електронним регіональним компаніям, що мовлять із логотипом «112 Україна», призначено позапланові перевірки

Національна рада з питань телерадіомовлення 1 серпня вирішила призначити позапланові перевірки компаніям ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «ТВ Вибір» і ТОВ «Лідер ТВ», які мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом 112 Україна.

Рішення ухвалені на підставі моніторингу від 19 липня, повідомляє прес-служба регулятора.

Під час моніторингу цих мовників було зафіксовано ознаки порушення галузевого законодавства, які є однаковими для усіх цих ліцензіатів, оскільки вони транслюють однакове програмне наповнення. Компаніямі не дотримано умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення. Якщо у ліцензії передбачено 2 рік. 30 хв. на добу інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач, а також показ культурно-мистецьких, науково-просвітницьких (за 15 хв./добу), розважальних і музичних (3 рік. 30 хв./добу), дитячих (30 хв./добу) передач і фільмопоказ, то насправді телеканалі транслюють лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі обсягом 22 рік. 50 хв. 17 сек./добу. Відповідно змінено формат мовлення із розважально-інформаційного із фільмопоказом на інформаційний.

Також змінено логотипи ліцензіатів. Дозвільні документи на мовлення визначають такі логотипи для цих регіональних компаній: «ТОВ «Новий формат ТВ» емблема «112 Україна», «ТОВ «Аріадна ТВ» емблема «112 Україна», «ТОВ «Партнер ТВ» емблема «112 Україна», «ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Лідер ТВ». Натомість усі телеканалі використовують лише частину логотипу – «112 Україна».

Зазначені факти свідчать про недотримання ліцензіатами частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої та третьої статті 46 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». За результатами позапланових перевірок Національна рада ухвалить рішення, відреагувавши на підтверджені порушення.