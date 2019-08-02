Результати щирої безпечності команди Зеленського призвели до масового психозу

Занурені у свої особисто-власні побутові проблеми банального виживання, українці втратили інтерес до близько-політичним подіям. Тривала виборча кампанія изжевала-измочалила почуття і відбила бажання, як брати участь у цій гонці на виживання, так, і навіть, спостерігати за цим божевільним дійством.

А тим часом навколо нас розгорнулася неабияка «битва за розуми». Вона, особливо не видно «неозброєним» оком, але прекрасно чути на всіх частотах звукового діапазону політичного. Інформаційна щільність «ворожих голосів» досягла, мабуть, якоїсь екстремальної позначки.

Суцільним і безперервним потоком, через всі доступні медіа-ресурси, розгорнулася кампанія проти людей, нещодавно обраних українцями в якості влади. Застосовується найстрашніший спосіб/вид пропагандистського тиску на молоду, незміцнілу влада. Квадратно-гніздовим способом, нещадно утюжа особистості, події, ініціативи з заявами, балакучі голови «окупаційної платформи» віщають, верещать, перестерігають і просто зраджують анафемі, все пов’язане з нових (нетрадиційних) вибором українців.

Вони впевнені в тому, що кожен четвертий українець так чи інакше підтримує тезу про те, що «Україна неможлива без Росії». Вони впевнені в тому, що за цих людей необхідно боротися, саме самими примітивними і низькими методами. Вони точно знають, що більша частина з цих громадян України не розуміють нічого в тому, що відбувається навколо і завжди орієнтуються у своїх вчинках на чужу думку. Вони свято переконані, що потік кремлівських грошей не вичерпається до самої перемоги і їх святу місію оцінять по достоїнству …

Вся ця величезна інформаційно-пропагандонская платформа з дискредитації України в очах українців спирається на російські ресурси і координується з кремлівських башт.

А нова-зелена, явно незріла, влада глибоко стурбована стрімким тімбілдінгом і «пионэрскими вогнищами у синіх Карпатах», наполеонівськими планами політичних неофітів, божевіллям творчості розумних, але порожніх прожектеров, не помічає того, що відбувається. Їм здається, що все працює в «датському державі» і важелі від механізмів управління вже приємно холодять їх руки…

Однак, при тверезому погляді на події, допитливий розум не може не помітити результати щирої безпечності. Відсутність реакцій на виступи і заяви як своїх, так і чужих ретрансляторів ідей, призводить до масового психозу і нерозуміння того, що відбувається. Розгублені посадовці та управлінці, які вже прийняли сторону нових-зелених, роздратовані питаннями «пересічних» рідних і знайомих, замикаються в собі. На своїх «працях» вони чекають. Чекають вказівок, яких поки немає.

І справа не в тому, що вони некомпетентні, або ліниві, або корумповані. Вони просто мають досвід «рехформ і змін», пережитий ними в часи приходу «ініціати-юль-янучар» і інших, не до ночі поминаемых «диячив і рехформаторов». Будучи реальними виконавчими механізмами державної машини, вони чекають зрозумілих/адекватних керуючих сигналів. Але отримують лише невиразне гнусавое бурмотіння, або пафосні крики, або інформаційно порожні настановы. Вони готові підтримати будь-який «кіпіш», але не можуть самі робити те, що потребує в «управлінні зверху». Така сьогодні природа/пристрій машини державного управління. І багато з них приймаються за відмінно зарекомендувала себе раніше методику безжальної і нещадної імітації …

Народ, хто похмуро, а хто захоплено дивиться на події. І теж, ждуть… То чи посадок, то реформ, то війни … («чума на обидва ваші будинки» (с))

Сьогодні наша країна виявилася, як ніколи раніше, зануреної в нереальну, фіктивну реальність того, що відбувається. В якусь інформаційну павутину почуттів і смислів. Які, насправді, не стоять ні уваги, ні розуміння, тому що процеси, що відбуваються з нами, нашим соціально-політичним утворенням, що лежать в інших сенсах, події та імена.

Олександр НОВОХАТСЬКИЙ