«Він не так зрозумів!»: соратник Яценюка Іванчук відхрестився від обіцянки Зеленському відремонтувати дорогу

Народний депутат Андрій Іванчук, від якого президент Володимир Зеленський зажадав профінансувати ремонт дороги до села Космач на 175 млн грн, запропонував допомогу в оформленні документів. Про це він заявив на сторінці в Facebook.

«Що стосується прохання президента України відремонтувати дорогу в Космачі, то, думаю, глава держави мав на увазі мій досвід, щоб допомогти переможцеві від «Слуги народу» на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект і, відповідно, технічну документацію, щоб вирішити проблеми цього округу», – написав Іванчук.





У свою чергу, Володимир Зеленський прийшов в коментарі до депутата: «Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте».

Скріншот з коментарів опублікував журналіст Сергій Щербина

Нагадаємо, під час робочого візиту в Івано-Франківськ Зеленський зажадав від нардепа Андрія Іванчука («Народний фронт»), який переміг на 88 виборчому окрузі, знайти 175 млн грн на ремонт доріг до села Космач.