Богдан подав у відставку з-за того, що його не запросили в «Ріксос Прикарпаття»? — експерт

Тільки оцініть: «політичними ніхто» називають депутатів від Володимира Зеленського, а обуренням піняться прихильники Петра Порошенка. Яке?! До речі, той же ПАП в період президентства називав деяких депутатів БПП так, що, напевно, це і підштовхнуло Ольгу Богомолець до розробки її антиматюгального законопроекту.

Але чому наше суспільство спокійно сприйняло появу у Верховній Раді мегафракції з монобольшинством, але раптом різко збудилася з-за звичайного корпоративного заходу «Слуг народу» на Прикарпатті?

А тому що це навчання рикошетом б’є по нікому сакрального авторитету всієї влади. І оскільки прихильники Тато в більшості своїй патерналисты різного ступеня неадекватності, то їх і зачепило в першу чергу.

Адже ми ще з радянських часів звикли, що влада — це незалежно від статі відгодовані персони з трьома подбородками і п’ятьма загривками, випромінюють усезнання, всеумение і вседозволеність. За наочним прикладом далеко ходити не треба. Згадайте, хто у нас нещодавно був найкращим на планеті військовим стратегом, кращим економістом, дипломатом, религиеведом, языкознавцем, не кажучи вже про зовсім видатних талантів по перерізанню стрічок?

А тут без п’яти хвилин народні депутати — найяскравіші, між іншим, представники правлячого класу, і відкрито зізнаються, що їм необхідно навчитися азам парламентської роботи. Скандал! Неподобство і дифамація!

До слова сказати, Микита Потураєв, радник президента з політики, виразно пояснив обранцям від «Слуги народу», що поки вони — політичні нулі, зовсім не мав наміру когось образити. Його навмисно різку заяву моментально виявило тих членів мегафракції, чиї амбіції і зарозумілість б’ють через здоровий глузд. І вже краще цей нарив розкрити під час фракційної навчання, ніж він раптом прорветься під час голосування в Раді.

Але навіть якщо врахувати природний убуток депутатів «Слуги народу», мажоритарників, перш за все, в якісь створювані олігархатом парламентські групи, все одно Володимир Зеленський абсолютно демократичним чином зосереджує у себе майже абсолютну владу в Україні. При цьому президент декларує небажання висуватися на другий термін, і в цьому випадку він отримує можливість діяти, не заграючи ні з елітними групами, ні з виборцями. Та це просто ігровий режим «бог»!

Така небувала концентрація влади і можливостей можуть бути виправданими лише в тому випадку, якщо Зе-команді на чолі з президентом вдасться забезпечити проривний успіх. Такий, щоб в Україні його не могли заперечити навіть недруги Зеленського, а навколишній світ ахнув і перестав розглядати Україну як хронічну проблему, а почав бачити в нас спільну перспективу.

Міркування щодо продажу землі і зростання ВВП в 3%, які ми чуємо від потенційних прем’єрів від Зеленського, ніяк на цивілізаційний прорив не тягнуть. Тут необхідна комплексна стратегія, яка передбачає зміну системи влади, зміну всієї тарифної та фіскальної політики, стрибкоподібне зростання зовнішніх інвестицій, зміну взаємин влади і суспільства з перспективним переходом до совладению і співуправлінні. Плюс розробка комплексу оборонних заходів, включаючи створення ексклюзивного зброї відплати, щоб всі ці наші потенційні досягнення захистити від тієї ж недоімперіі.

Без усього цього — ніяк. Але де суспільна дискусія на цю тему? Не про те, хто на чиєму горбі в Раду в’їхав, а заради чого?!

А зараз від високої політики хочу зробити кілька кроків у реальне життя. Та розповісти про події в сфері авторських прав, так як ця тема воістину знакова.

А відбуваються у нас саботаж, свавілля і махінації. Все, як зазвичай.

У міністерстві економічного розвитку і торгівлі почала працювати комісія, яка акредитує організації громадського управління на право збирати і виплачувати роялті в різних сферах. Вже два циклу засідань відбулися.

І це є чистий саботаж, тому що президент Зеленський через свого представника в Кабміні Андрія Геруса недвозначно закликав йдуть урядовців не приймати рішення, які їх наступникам все одно доведеться переглядати. Адже рішення акредитаційної комісії однозначно підпадають під вказану категорію.

Але мэртовские чиновники вирішили все ж покерувати наостанок.

У числі інших в конкурсі брала участь «АРМА-Україна» — організація, що працює з кабельними мережами і співпрацює з AGICOA – асоціацією міжнародного управління аудіовізуальними творами.

І представники АРМА виявили прихований конфлікт інтересів у двох членів комісії — Гната Дбайливого і Богдана Гловацького, які через фірму «Комп М’юзік (засновник — специфічно відомий Олег Долінський) пов’язані з однією з організацій, що беруть участь у конкурсі. А закон це забороняє. АРМА зробила низку протестних заяв і звернень, подала в суд — словом, зайняла принципову позицію.

В кінцевому підсумку, з першого заходу ніякого рішення прийнято не було. І ось тут починається примітне те, заради чого і піднята тема.

До наступного засідання комісії АРМА взяла та й об’єдналася в такий собі «Альянс» з тією організацією, яку лобіювали Бережний і Гловацький. Причому, зробила це гранично халтурно, досить сказати, що документ про передачу прав в управління з обох сторін підписав один і той же чоловік. Ну, сам себе віддав і сам у себе прийняв, зручно адже…

Але навіть не це головне. Я питав представників АРМА: «Де ж ваші принципи? Адже від того, що ви кострубато об’єдналися з недавніми ворогами, конфлікт у двох членів комісії нікуди не зник! Чи це вже не важливо, так як тепер він працює на вас?».

Більш того, АРМА запропонувала, а МЕРТ затвердив членом комісії представника AGICOA. І він, зрозуміло, не знаючи вимог українського законодавства, прямо підтримував споріднений йому новостворений «Альянс». Що є вже прямим до непристойності конфліктом інтересів, і одного цього факту достатньо, щоб скасувати підсумки конкурсу.

Чим люди думають…

Все описане перебільшено зображує те, що відбувається у нас в країні. Олігархи, залишаються за лаштунками, впевнені, що все можна «порішати» — проплатити або ще якось домовитися. Плюючи на закон, вони заводять своїх людей у владу, щоб ті відстоювали їх інтереси, як у цій акредитаційної комісії. Активісти шумлять і обурюються, начебто АРМИ, але лише до тих пір, поки не замаячать особисті шкурні інтереси. А права українців, в даному випадку, авторів, залишаються за бортом процесу збагачення що дорвалися до влади.

Тому так і живемо.

І якщо президент Зеленський разом зі своєю командою будь-яким чином зможе поламати цей підлий порядок речей, то він заслуговує на пам’ятник за життя. Але якщо не зможе, то його змиє брудною хвилею народного розчарування.

І вважайте мене хоч зелефаном, хоч зелефобом, хоч обома разом.

P. S. Так, я чув чутки, що Андрій Богдан подав у відставку з поста глави Офісу президента. Але подібні заяви — невід’ємна частина його роботи.

Йому регулярно доводиться звертати увагу президента на неприємні моменти, на проблеми, які треба вирішувати, навіть якщо і не хочеться. Часом подібні розмови переходять на підвищений тон і доходить до грюкання дверима. Але у здоровому колективі, зарядженому на досягнення мети, все швидко остигають, роблять крок назад, і спільна робота триває.

Подивимося, як складеться в даному випадку. Особисто я сумніваюся, що звільнення Богдана відбудеться.

Олександр Кочетков — аналітик і політтехнолог, «Политека»