Блокада все: після зміни керівництва «Центренерго» почала закуповувати вугілля з «ДНР»

Нові керівники найбільшої энергогенирирующей компанії «Центренерго», поставлені командою Зе відразу після приходу Володимира Зеленського до влади, тут же взялися за повернення старих схем, пов’язаних із закупівлею вугілля.

У рамках боротьби з «вугільною королем», генеральним директором «Центренерго» поставили Віталія Потапенка. Директором з матеріально-технічного забезпечення компанії став його кум Олександр Уваров.

Саме останній і почав ігнорувати закупівлю вугілля у державних шахт, які знаходяться на підконтрольній Києву території. Замість цього почалося відновлення поставок видобутого з «ДНР» вугілля.

Тому на підприємства «Центренерго» силами фірми «Нафта Форс» почали заводити вугілля марки Т 0-50, згідно нашвидку підписаним договором. «Офіційно» закуповують цей вугілля в Кемерово, а відвантажують з ТОВ ГЗФ Прокопьевская», що само по собі є зашкваром, адже раніше у російських вугілля цих марок не купували, обходячись здобутим в Україні або придбаним за скандальної формулою «Роттердам +».



Кінцевою станцією, куди привозять вугілля нібито «з Росії», значиться Лиман Донецької області. Але насправді «чорне золото» ганяють з «ДНР».

Пояснювати необхідність закупівель вугілля в окупантів в «Центренерго» можуть тим, що його перестали постачати державні шахти, а на підприємстві нібито почався дефіцит вугілля.

Тільки от нюанс полягає в тому, що перевозити вугілля мають все ті ж «Нафта Форсовцы», принаймні, в червні цього року між «Центренерго» і компанією з Борисполя був укладений відповідний договір. Але на ділі поставки українського вугілля припинилися.