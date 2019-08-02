Журналісти «поховали» «злодія в законі» Петрика

ЗМІ сплутали «законника» із запорізьким мафіозі.

У п’ятницю В ЗМІ з’явилася інформація про те, що два кілера жорстоко розправилися з 56-річним злодієм в законі Олексієм Петровим, відомим як Петрик і Льоня Хитрий.

Повідомлення розповсюдив телеканал RenTV, опублікувавши і відеозапис вбивства. Однак для тих, хто трохи розбирається в кримінальній тематиці, очевидно, що чоловіки вбивають зовсім не Петрика. Ймовірно, журналісти виходили з ідентичності імен чоловіків.

Як писала «Злочинна Росія», 1 серпня в Запоріжжі був жорстоко убитий місцевий мафіозі Олексій Петров, також відомий у кримінальних колах як Петрик. Саме його журналісти і прийняли за «злодія в законі» Петрова.

За деякими даними, Петров вів бізнес з реалізації відходів виробництва промислових підприємств, які звозяться в відвал «Чорна гора». Крім того, до 2000 року Олексій Петров перебував у відомій злочинного угруповання Франца. Останнім часом він нібито відійшов від справ і проживав у приватному секторі в селищі Второмайский.