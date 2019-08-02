«Ви обіцяли!»: Зеленський у Facebook відповів Іванчуку, який передумав давати 175 млн грн на дороги

Президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментували у Facebook відеозвернення народного депутата VII і VIII скликань і переобраного в IX скликання на окрузі №88 Андрія Іванчука, який раніше пообіцяв главі держави профінансувати ремонт доріг на 175 млн гривень до села Космач Косівського району.

«На прохання президента України про допомогу відремонтувати дорогу в Космачі, то, думаю, глава держави мав на увазі використовувати мій досвід і допомогти переможцеві від «Слуги народу» на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект і, відповідно, технічну документацію, щоб вирішити проблеми цього округу», — сказав Іванчук у своєму відеозверненні.

На що президент в коментарях до посту Іванчука зазначив: «Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте».





До коментарів приєднався також голова Офісу президента Андрій Богдан, який написав: «Немає. Президент вірить, що ви профінансіруете ці роботи».