Данилюк: Україна змінює підхід до співпраці з США

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про розробку Україною нового порядку денного у співпраці з США у сфері безпеки.

«Ми напрацювали новий порядок денний співробітництва у сфері безпеки між США і Україною», — сказав він.

За словами Данилюка, це була позиція президента України Володимира Зеленського.

На уточнююче запитання ведучої, нова і відмінна порядок від порядку денного попередньої влади, Данилюк спочатку відповів, що «абсолютно», але потім додав, що у новій стратегії є «серйозні зміни щодо ролі України».

За його словами, у новій концепції співпраці з США Україна буде більш «суб’єктної».

«Пора вже відходити від ролі жертви і ходити просити по світу допомоги. Ми сильна країна. Ми маємо стратегічне значення в регіоні, можемо і повинні бути надійним партнером для наших стратегічних партнерів. І тому, ми повинні відчувати себе суб’єктом, а не об’єктом», — сказав секретар РНБО.