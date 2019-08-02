Затримані водії джипів, які блокували під Запоріжжям автобусну колону з дітьми

Люди, які під Запоріжжям двома джипами блокували колону з дітьми, яку супроводжували поліцейські, будуть нести кримінальну відповідальність. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Нацполиция.

Прес-секретар Департаменту внутрішньої безпеки поліції Олеся Орлова нагадала про те, що 23 червня 2019 року в соцмережах було опубліковано відео, на якому відображено, як в 14:00 на очах десятків очевидців два джипи з грубими порушеннями ПДР, «підрізали» колону з шести автобусів з 600 дітьми. (Поверталися з Бердянська в Запоріжжі). Колону супроводжували автомобілі з поліцейськими. Через декілька хвилин учасники руху були блоковані.

«На зауваження патрульного екіпажу поліції звільнити рух колоні, водії позашляховиків з особливим нахабством почали підрізати службові машини поліції, а потім з двох сторін заблокували її, при цьому нецензурно лаючись і ображаючи співробітників поліції. Колона змушена була зупинитися», — сказано в повідомленні.

Поліцейські не стали застосовувати зброю, щоб не ставити під загрозу дітей. Просто повідомили про те, що відбувається найближчим нарядам поліції. На в’їзді в Запоріжжя зловмисників вже чекали і зупинили. Виявилося, що один з них знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Кримінальну справу порушено за ст 296 (Хуліганство) та ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) КК України.

У машинах були брати – 35 та 36-річні уродженці Дніпра, раніше мали проблеми з законом. У них були проведені обшуки, під час яких виявлено холодну та мисливську зброю. Їм вручені підозри про вчинення злочину і найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Їм загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Відзначається, що зловмисники можуть мати зв’язки в силових структурах і спробують уникнути відповідальності.