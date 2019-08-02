На окрузі Балоги виборцям видавали чужі бюлетені

В Іршавському районі Закарпатської області п’ять членів дільничної виборчої комісії округу № 69, на якому переміг місцевий олігарх Віктор Балога, підозрюваних у фальсифікації виборів. Про це йдеться в повідомленні Закарпатської обласної прокуратури.

«Встановлено, що підозрювані, будучи членами дільничної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 69, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування осіб, які не мали права їх отримувати», – йдеться в повідомленні.

Таким чином члени комісії видали понад 90 бюлетенів на імена громадян, які в цей день були за кордоном.

Кримінальне провадження ведеться за ч. 2 ст. 158-1 КК України (до 7 років позбавлення волі).