«Це не просто качка, а дуже жирна качка»: Найєм прокоментував «відставку» Богдана

Український політик, журналіст, народний депутат України VIII скликання, екс-член Політичної ради партії ДемАльянс Мустафа Найєм прокоментував новину про відставку Андрія Богдана, назвавши інформацію «жирної качкою». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Якщо після вчорашніх новин ви на радощах зібралися здати всі готівкові долари, зробити щеплення від кору або привітати [мера Києва] Віталія Кличка з днем національного кіно Азербайджану, настійно рекомендую утриматися, щоб не виставити себе дурнем. Андрій Богдан не пішов у відставку. Це не просто вигадка. А дуже жирна качка. Я про новину», – зазначив Найєм. Нагадаємо, вчора, 1 серпня, в мережі з’явилася новина про те, глава Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку. Сьогодні, 2 серпня, політик прокоментував новину, заявивши, що писав заяву про звільнення. У той же час він відзначає, що не знає, як документ з’явився в інтернеті. «Заяву писав, всі писали. Як воно з’явилося в інтернеті, не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб», — сказав Богдан.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.