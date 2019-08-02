Путін спростив отримання права на тимчасове проживання в Росії

Голова Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, який спрощує процедуру видачі дозволу на тимчасове проживання (РВП) в Росії.

Відповідний документ опублікований на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Так, документ передбачає скорочення з 6 до 4 місяців строку розгляду заяв про видачу дозволів.

Також серед положень документа зазначається, що дозвіл буде видаватися окремим категоріям іноземців без обліку квоти. Ця норма буде поширюватися на тих, хто народився в Росії, має чоловіка-росіянина або бере участь в держпрограмі по добровільному переселенню співвітчизників, а також на біженцем і мають притулок в РФ.

Указом запроваджується практика надання безстрокового виду на проживання (в даний час за загальним правилом він видається на п’ять років), за винятком випадків його видачі висококваліфікованим спеціалістам та членам їх сімей (на строк дії дозволу на роботу) і кваліфікованим фахівцям (на три роки).



Розширюється коло іноземних громадян, які можуть отримати посвідку на проживання без одержання РВП. До таких належать іноземним громадянам народилися на території РРФСР і мали в минулому громадянства СРСР, а також ті, хто був депортований з території Кримської автономної союзної республіки і їх родичі по прямій лінії. Вид на проживання також зможуть отримати народилися в Росії діти, яких усиновили іноземці.

Крім цього, в указі уточнюється перелік випадків, при яких дозвіл на тимчасове проживання може бути видано іноземному громадянину без обліку квоти уряду. Тепер його повинні видавати іноземцю, який прожив в РФ не менше одного року на підставі РВП і якою вид на проживання видається без отримання дозволу на тимчасове проживання. Також дозвіл неповнолітнім іноземцям буде видаватися на термін тимчасового проживання його батьків або опікуна. Крім того, на строк тимчасового проживання батьків буде видаватися дозвіл повнолітнім іноземцям, якщо батько визнаний недієздатним або обмеженим у дієздатності.

На перераховані категорії поширюється право отримувати посвідку на проживання без дозволу на тимчасове проживання, а також на тих, хто визнаний носієм російської мови у відповідності з федеральним законом «Про громадянство Російської Федерації» і успішно закінчив російський вуз за очною формою навчання та отримав документ про освіту та про кваліфікацію з відзнакою.

При розгляді документа в Держдумі зазначалося, що законом зможуть скористатися громадяни України (незалежно від місця постійного проживання на Україні), планують жити і працювати в РФ протягом тривалого періоду часу.