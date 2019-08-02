«Ми вже мали негативний досвід»: Жан Беленюк виступив із заявою

Український спортсмен Жан Беленюк, віце-чемпіон Олімпійських ігор 2016, поділився своєю думкою щодо ідею злиття міністерства молоді та спорту з іншими відомствами.За його словами, це негативно вплине на захист інтересів спортсменів. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ZIK.

«Ми вже мали негативний досвід такого об’єднання, яке нічим не закінчилося, коли Мінспорту об’єднали з Міносвіти. Маючи цей гіркий досвід, потрібно це врахувати. Зараз у нас є профільний міністр, який лобіює інтереси спорту і в Кабміні, і в різних структурах, які можуть посприяти швидкому розвитку нашої галузі. Якщо у нас буде непрофільний міністр, який буде відповідати за гуманітарну політику, то інтереси будуть розмиватися», — зазначив Беленюк. Нагадаємо, раніше Беленюк говорив, що з приходом до влади Володимира Зеленського та його останніми рішеннями багато украинскиеполитики «почнуть перевзуватися ще в польоті» «Сподіваюся, ви чекаєте феєричних переобуваний в польоті, «нових друзів» президента і всього іншого. Я з нетерпінням», — підкреслив спортсмен.

