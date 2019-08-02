Новим главою уряду може стати консультант Зеленського — ЗМІ

Ігор Уманський, який є одним з консультантів Володимира Зеленського, може стати новим главою українського уряду. Як зазначає інформагентство Українські Новини, він повністю відповідає критеріям, раніше озвучених главою держави

Новим главою українського уряду може стати Ігор Уманський, який є нині одним і основних консультантів Володимира Зеленського. Він повністю відповідає критеріям, раніше озвученими президентом — молодий, економіст, працював на різних посадах в Нацбанку, Кабміні і державних компаніях. Крім того, Уманський має і досвід роботи в державних компаніях.

Саме він забезпечив Україні співпраця з Міжнародним валютним фондом у 2009 році. Колеги Уманського відзначають його принциповість і досить непростий характер. Ймовірність того, що саме ця людина стане новим прем’єр-міністром, сьогодні оцінюється як досить висока. Однак тут багато що залежить від того, чи дасть президент Уманському достатню свободу дій.