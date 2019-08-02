Суд задовольнив позов Портнова і постановив стягнути 7 млн з бюджету

Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова про захист честі і гідності (за ініціювання канадських санкцій) і постановив стягнути на його користь з держбюджету близько 7 млн грн.

“… сьогодні суд задовольнив мій позов про стягнення збитків, яких заподіяли мені чиновники ГПУ, МЗС і посольства України в Канаді за ініціювання канадських санкцій і фальсифікацію кримінальних справ. Сума збитку – близько 300 тисяч доларів США”, – написав Портнов на своїй сторінці в Фейсбук у п’ятницю.

Водночас він заявив, що не вимагатиме “жодної копійки” з українського бюджету, а має намір дочекатися, коли “казначейство стягне все гроші з заступника генпрокурора Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Шевченка”.

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За словами Портнова, у понеділок він направить відповідний лист до державного казначейства “з пропозицією про координацію юридичної роботи і зобов’язанням не стягувати кошти з державного бюджету”.

Зі свого боку, адвокат Олена Ісаєвська повідомила проекту “Слідство.інфо”, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк задовольнив позов Портнова про захист честі і гідності та вирішив стягнути з держбюджету близько 7 млн грн на його користь. За словами адвоката, уряд Канади застосував санкції проти її підзахисного на підставі листа прокуратури від березня 2014 року.

У позовній заяві зазначено, що тодішні заступники генпрокурора і посол України в Канаді в листуванні з канадським урядом називали Портнова “підозрюваним”, і нібито через це він потрапив до списку санкцій цієї країни. Хоча, за словами самого Портнова, в той час він не був підозрюваним у жодному провадженні. Ісаєвська сказала, що Портнов був у статусі підозрюваного, але недовго.

Як повідомлялося, в лютому 2019 року Портнов подав позови проти Міністерства закордонних справ України, Генеральної прокуратури, посольства України в Канаді та посла України в Канаді Андрія Шевченка за збереження санкцій проти нього в Канаді.

Джерело – interfax

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