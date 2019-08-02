«Качка» або розлука року? Реакція соцмереж на заяву Богдана про відставку

У четвер, 1 серпня з’явилося повідомлення, що глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням.

Заява з’явилася у розпорядженні журналістки НВ Крістіна Бердинських.

Сам Богдан відмовився коментувати НВ дану інформацію. Пізніше повідомлення про відставку Богдана спростував заступник голови ВП Руслан Рябошапка, назвавши його «нісенітницею»

А лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що йому нічого не відомо про відставку голови ВП і він дізнався про цих повідомленнях «з новин».

Нагадаємо, що Андрій Богдан був призначений на посаду голови тоді ще Адміністрації президента 21 травня. До цього він обіймав посаду радника Володимира Зеленського.

Також Богдан був особистим адвокатом українського олігарха Ігоря Коломойського, який повернувся в Україну напередодні інавгурації Зеленського.

ЗМІ зібрали реакцію соцмереж на інформацію про відставку Богдана.