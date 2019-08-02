ПАРЄ закликала США відмовитися від смертної кари

Вперше за 20 років в США на федеральному рівні було прийнято рішення про здійснення смертної кари п’яти ув’язнених.

Генеральний доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи з питання скасування смертної кари Тітус Корлецян розчарований рішенням Сполучених Штатів Америки відновити приведення у виконання смертних вироків. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ в п’ятницю, 2 серпня.

«Я глибоко розчарований тим, що федеральний уряд США прийняло рішення відновити смертну кару після фактичного 16-річного мораторію», — заявив Корлецян.

Він підкреслив, що «смертна кара завжди є жорстоким та нелюдським покаранням, яким би не був злочин, і вона більше не повинна застосовуватися в демократичних державах, які дотримуються права людини».

Корлецян закликав федеральна влада США повністю відмовитися від такого виду покарання.

«Я закликаю федеральні влади Сполучених Штатів, які є державою-спостерігачем в Раді Європи, розглянути на політичному рівні можливість повної відмови від цього покарання у відповідності з нашими спільними цінностями, викладеними у Загальній декларації прав людини та в міжнародних договорах», — заявив представник ПАРЄ.