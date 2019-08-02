Суд заарештував будинок, куплений Кличком-молодшим, з-за справи ДБР

Суд заарештував нежитловий будинок в центрі Києва, аукціон на придбання якого виграла компанія Володимира Кличка, брата мера Віталія Кличка.

Державне бюро розслідувань веде справу про можливе заволодінні майном територіальної громади Києва.

Мова йде саме про цьому будинку площею 1419,3 кв. м. Він розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 34Б.

Виробництво відкрили 23 липня за заявою директора фірми «Капітал». У заяві говорилося, що до «заволодіння» причетні чиновники Київської міської державної адміністрації, народний депутат і посадові особи приватного сектора. Слідство перевіряє цю інформацію.

У рішенні суду зазначено, що зараз спірний будинок належить громаді Києва. Наклавши арешт, суд заборонив його відчужувати.

На початку липня Київрада виставив будинок на Хмельницького 34Б на торги. Участь у них взяли лише дві компанії, і 30 липня перемогу здобуло ТОВ «Віт-Плюс». При цьому його конкурент під час аукціону ні разу не підвищив свою пропозицію.

30 липня Київрада повідомив про намір укласти договір з «Віт-Плюс», але, судячи з інформації на майданчику Prozorro, так цього і не зробив. Фірма повинна була купити будинок за 37 130 000 гривень.

До цього будинок орендувало у Києва ТОВ «Альтернатива» – саме воно було другим учасником торгів.

Компанія-переможець «Віт-Плюс» належить Володимиру Кличку – братові міського голови та голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Будинок, який виставили на продаж, розташований поруч з готелем братів Кличків.

Підприємець, за чиєю заявою відкрили справу, є Лариса Гетьман-Гнидунець. Крім компанії «Капітал», у якої є претензії до продажу будинки в центрі столиці, жінка володіє також іншим бізнесом. Вона займається купівлею, продажем, будівництвом та наданням в оренду нерухомості, фінансовим посередництвом. У ЗМІ ця жінка фігурувала як директора мережі обмінників.

Як свідчать дані судового реєстру, в 2005 році компанія Гетьман-Гнидунець «Капітал» уклала з КМДА інвестиційний договір на реконструкцію спірного будинку. Після цього «Капітал» почав «тривалу процедуру з розробки та погодження документації».

У той же час, в 2013 році Київрада здав будинок в оренду ТОВ «Альтернатива», а через кілька років розірвав договір з «Капіталом» через суд. Причиною стало невиконання умов договору протягом 10 років – мовляв, компанія не довела, що дійсно має намір реконструювати будівлю.

Будинок на Хмельницького 34Б



Гетьман-Гнидунець писала в мережі, що розірвання договору було неправосудним, і називала причетними до справи мера Віталія Кличка, народного депутата Сергія Алексєєва та підприємця Сергія Боярчукова.

Останній є власником «Альтернативи», а нардеп від БПП Алексєєв – його колишній бізнес-партнер.

В кінці червня цього року про історії з будинком на Хмельницького зняв сюжет телеканал «1+1», співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський. Після цього Кличко заявив, що буде судитися «1+1».