Інформація про відставку Богдана перетворилася в справжній інформаційний і політичний факап, — Бутусов

Главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов оприлюднив свою позицію за фактом публікації інформації щодо відставки глави президентського офісу Андрія Богдана.

Бутусов зазначив: «Хроніка відбувся звільнення

«Я думав, що нікому вірити не можна… а виявилося так, що більше, ніж нікому… тобто взагалі немає людей, яким можна довіряти. Всі брешуть… і при цьому з усмішкою на обличчі. Цинізм найвищого рівня».

Президент України В. Зеленський — з монологу в автомобілі «Тесла» 18 липня 2019 року.

Хроніка:

1. За словами журналістів, заступник голови ВП Тимошенко розіслав журналістам «Інтерфаксу», «УП» і «Новий час» заяву про відставку від голови ВП Богдана.

2. Заяву написано в анекдотичною формі, але з огляду на високопоставлене джерело, журналісти до заяви ставляться серйозно.

3. Богдан у відповідь на дзвінки прокоментувати відповів, що коментарів не буде, тобто не спростував.

4. Мені також надійшла інформація, я вирішив її детально перевірити, але три видання опублікували заяву і створили справжній інформаційний вибух.

5. Однак потім заступник голови ВП Рябошапка спростував заяву про відставку Богдана.

6. Журналісти у відповідь заявили, що у них був реальний джерело інформації з ОП, і що їх інформація це не фейк.

7. Але сьогодні президент Зеленський заявив, що Богдан дійсно писав заяву про відставку без дати, але це на всяк випадок, воно не підписано.

8. А потім сам Богдан заявив, що він дійсно написав заяву про відставку, але не передавав у ЗМІ заяву, і передача заяви чиїсь підступи, можливо, провокація спецслужб. Про те, що джерело інформації — підлеглий йому заступник голови ВП, Богдан нічого не сказав.

9. Заступник голови ВП Тимошенко ніяк не прокоментував ні заяви журналістів, ні свої дії.

10. Президент Зеленський у відповідь на хвилю критики за дії своєї команди, оголосив, що створює команду з захисту прав журналістів.

Мене особисто ця історія не зачепила — я передзвонив ряду джерел, які не бачили передумов для відставки Богдана, і написав відразу новину, що вважаю заяву анекдотом, інформація не підтверджена.

Але відверто кажучи, те, як зараз коментують цей «анекдот» в ОП сьогодні перетворилося в справжній інформаційний і політичний факап.

Жоден співробітник ВП чомусь не набрався сміливості чесно розповісти, що сталося. Що це був просто тролінг заради лулзім.

Люди у владі, які оперують емоціями, «зробили» людей у журналістиці, що оперують фактами. Причому без всякої реальної логіки, і боятися в цьому зізнатися і просто принести вибачення.

Гей, хлопці, не дисконтируйте довіру. Це дорого коштує, і репутаційна історія — це головна цінність для будь-якого політичного лідера. Цінуєте! Як показує досвід ваших попередників, девальвація слів здатна вбивати будь-які сенси».