ВСУ дав Леоніду Климову перепочинок ціною 19 млрд грн

Одіозний одеський екс-регіонал зумів відбитися від вимог ФГВФО компенсувати 19 млрд грн збитків, які були нанесені в результаті виведення активів з його Імексбанку. Але Верховний суд докладно роз’яснив, що треба зробити, щоб держава перетворила поразку у свою перемогу

25 липня Верховний суд України залишив у силі рішення попередніх інстанцій, що відмовили Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) у стягненні 18,98 млрд грн з групи з двох десятків фізосіб, причетних до доведення до неплатоспроможності одеського Імексбанку.

Серед відповідачів – фактичний власник банку-банкрута, депутат Верховної Ради VIII скликання Леонід Клімов(член групи «Партія Відродження», член комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності), його дружина Тетяна Клімова, донька Дарина Крижанівська і зять Олександр Крижановський.

“Фондом під час здійснення процедури виведення АТ “Імексбанк” з ринку було встановлено, що в результаті кредитування групи компаній по 76 кредитними договорами на значні суми без належного забезпечення, що прямо суперечило інтересам банку і його кредиторів, був нанесений збиток, загальний розмір якого становить мінімум 18,98 млрд грн”, – йшлося в позовній заяві ФГВФО.

У той же день ВСУ виніс аналогічний вердикт стосовно екс-власника банку “Київська Русь” Віктора Братко, чиї дії, як вважають у Фонді, призвели до збитків на 1,66 млрд грн. За пару тижнів до цього фіаско було зафіксовано в инициированом ФГВФО суперечці з пов’язаними особами Брокбізнесбанку, де рахунок на 8,9 млрд грнбыл виставлений Сергію Курченко, братам Сергію і Олександру Бурякам і іншим особам.

Але ФГВФО в стилі Дон Кіхота продовжує штампувати схожі позови: найсвіжіший на 19,8 млрд грн у червні був поданий у Госпсуд Києва до мажоритарному акціонерові “Дельта Банку” Миколі Лагуну, її сестрі Антоніні Лагун і їх колишнім менеджерам.

Складно сказати на що продовжує розраховувати ФГВФО – позови спочатку виглядали не дуже життєздатними. У випадку з Імексбанком в грудні 2018 року ФГВФО програв Госпсуд Одеської області, в лютому – Південно-Західний апеляційний госпсуд, а тепер – і ВСУ.

Але говорити про те, що все було даремно – не можна. У ході розглядів були вирішені як мінімум дві з трьох важливих юридичних проблем. Перша – відповідачі по всьому кейсам синхронно апелюють до того, що позови уповноважений подавати не ФГВФО, а призначений ним ліквідатор кожного банку. Суди погодилися, що ФГВФО може самостійно ініціювати подібні позови.

Друга проблема – солідарна відповідальність. ФГВФО хотів застосувати положення статті 63 Закону про акціонерні товариства, що передбачає солідарну відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства за завдані своїми діями збитки. І ВСУ, на відміну від судів нижчих інстанцій, встав на сторону ФГВФО.

“Верховний Суд не погоджується з висновком апеляційного господарського суду про те, що відповідачі у відповідності зі спеціальним законодавством, яке регулює спірні правовідносини, не є солідарно відповідальними особами за завдані банку їх протиправними діями збитки, а заявлені Фондом вимоги повинні бути пред’явлені індивідуально до кожного з відповідачів окремо”, – йдеться у вердикті ВСУ.

Нарешті, третя проблема – і її, на відміну від перших двох, вирішити не вдалося – пов’язаність предметів позовів. У випадку з Імексбанком збитки заявлені за 76 кредитних історій. “По суті, позивач заявив 76 (сімдесят шість) окремих позовних вимог до різних відповідачів, які у міру відповідальності і ступеня вини кожного визначені позивачем солідарно”, – пояснює ВСУ. Саме з урахуванням останньої обставини вища судова інстанція не стала скасовувати рішення попередніх інстанцій, що відмовили ФГВФО. Але дала зрозуміти, що Фонд може ініціювати окремі розгляду по кожному з кейсів.

Цей шлях, звичайно, виявиться набагато довше. Куди коротше він може бути, наприклад, у рамках розслідування фактів розкрадання коштів Імексбанку (їх за заявою ліквідатора цього банку раніше було відкрито два – № 12015160000000273 і № 42015100000000154).

Як відомо, Леонід Клімов провалив позачергові вибори у Верховну Раду на своєму «домашньому» 137 окрузі в Одеській області, поступившись нардепу від БПП Олексію Гончаренко, і таким чином вже найближчим часом позбудеться статусу народного депутата, а разом з ним і депутатської недоторканності.

На відміну від деяких колег по законодавчому цеху, таких наприклад, як засновник яка заборгувала мільярди гривень держбанкам аграрної групи “Креатив” Станіслав Березкін, по Климову Генпрокуратура за весь час так і не подала подання на зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності.

Але тепер, коли замість «орлів Луценка» червону картку Климову показали одесити, новим властям нічого не заважає продемонструвати принциповість, і забезпечити справедливий суд щодо відбуває останні дні в кріслі нардепа одіозного екс-регіонала.