Саша Сотник: у Кремлі чудово розуміють, якщо в Москві проллється кров – пацанве пипець

Завтра в Москві має відбутися черговий опозиційний мітинг. Експерти прогнозують, що в центр столиці РФ вийдуть до 50 тисяч протестувальників.

Путінський режим через підконтрольний ЗМІ закидає меседжі, що громадянам потрібно дотримуватися законів Росії і не провокувати. Іншими словами, російська влада вже намагаються налякати, демотивувати. Про це у своєму блозі пише російський опозиційний журналіст і блогер Саша Сотник.

За його словами, це справжній страх. Дійсно, за вказівкою Кремля силовики можуть забити до смерті палицями дюжину – іншу, але у Кремлі чудово розуміють весь ризик. «Якщо в Москві проллється кров – пацанве п…ц. Причому, це не означає, що завтра на її місце прийде інша сила – ще гірше. Швидше за все, так і буде», – написав блогер.

Він зазначає, якимось звіриним чуттям, нюхом, ця банда знає: кривавий заміс вона дозволити собі не може. Вони в глухому куті, і вони будуть лякати, а потім садити за відточеним заздалегідь схемами. Болотна багато чому їх навчила, на відміну від протестувальників. Усім, хто завтра вийде на протест в Москві або Пітері Саша Сотник бажає вціліти і не потрапити під заміс.