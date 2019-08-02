На Полтавщині викрили угруповання торгівців зброєю

Співробітники Служби безпеки України у межах боротьба із незаконним обігом засобів ураження блокували у Полтавській області діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужб встановили, що група, до складу якої входили мешканці районного центру, займалися переробленням до бойового стану зразків стрілецької зброї.

Готову «продукцію» зловмисники збували на території регіону, зокрема представникам кримінальних кіл. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної реалізації одним з організаторів угруповання засобів ураження.

«Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили дві автоматичн Калашникова, чотири гранаті Ф-1 та РГД-5, автоматичний пістолет-кулемет АС-26, п’ять пістолетів ПМ, два пістолети «Зоракі» та пістолети ТТ. Також виявлено два пристрої для відстрілу патронів калібру 5,65 мм, два «глушники» для стрілецької зброї та близько тисячі набоїв різного калібру», – йдеться у повідомленні відомства. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення організатору групи підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Зазначається, що заходи з викриття та блокування незаконних дій проводилися спільно з поліцією.