Під Києвом наркоман намагався зарізати 20-річного хлопця

У Київській області агресивний наркоман намагався позбавити життя людини.

Зловмисник завдав два ножових удари в шию і грудну клітину 20-річному хлопцеві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що у квітні поточного року підозрюваний, перебуваючи під дією наркотиків, на території домоволодіння в селі Козаровичі Вишгородського району під час конфлікту з 20-річним хлопцем намагався позбавити його життя.

Зловмисник взяв ніж, який він заздалегідь приніс з собою, і умисно наніс хлопцеві два удари в шию і грудну клітину. Вважаючи, що вбив жертву, він покинув місце злочину.

Однак молодій людині вчасно надали кваліфіковану медичну допомогу, завдяки чому він залишився живий.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, а саме в закінченому замаху на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.