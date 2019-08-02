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ЦВК самостійно встановить результати голосування в окрузі № 50

03.08.2019

Комісія вказала на бездіяльність ОВК №50, яка не передала передбачену законом виборчу документацію.

Центральна виборча комісія буде здійснювати повноваження окружної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019. Про це 2 серпня повідомила прес-служба ЦВК.
 
Зазначається, що комісія встановила бездіяльність ОВК ОВО № 50, яка не передала протокол про підсумки голосування з позначкою «уточнений» та іншої виборчої документації, передбаченої виборчим законодавством, і не провела повторний підрахунок голосів на низці виборчих дільниць.
 
При цьому ЦВК зобов’язала членів ОВК № 50 передати уповноваженим представникам комісії пакети з виборчими документами, необхідними для здійснення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях в окрузі № 50.
 
Комісія звернулася до Нацполицию для забезпечення охорони під час прийому, передачі та транспортування від зазначеної документації.

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