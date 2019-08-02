Поліція затримала матір, яка викинула свого мертвого сина у валізі

Валізу з тілом трирічного хлопчика виявили у кущах в Чернівцях наприкінці червня. З тих пір поліція разом з небайдужими громадянами шукала мати дитини.

Правоохоронці затримали жінку 1997 року народження, яка в кінці червня викинула у валізі тіло свого трирічного сина. Про це повідомив заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у п’ятницю, 2 серпня.

«Завдяки допомозі звичайних громадян тільки сьогодні, через місяць після смерті дитини, була знайдена ця жінка, яка свого рідного дитини, трирічного малюка, викинула, як непотрібне сміття в валізі. Матір’ю її назвати не можу. Спасибі нашим небайдужим громадянам за допомогу!», — написав в Facebook перший заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін.

Інших подробиць поки немає.

Мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його через кілька днів після смерті. Валізу з мертвою дитиною знайшли в кущах у Чернівцях наприкінці червня. Труп хлопчика був загорнутий у ковдру. Поліція тоді відразу відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.