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У роті індійського дитини виросло більше 500 зубів

03.08.2019

У місті Ченнаї на півдні Індії лікарі видалили з рота семирічної дитини 526 зайвих зубів. Батьки привели свого сина на ім’я Равиндранат до стоматолога з підозрою на карієс: у дитини сильно розпухла щока. Однак коли лікар зробив рентген, виявилося, що всередині щелепи Равиндраната росте безліч крихітних зубів. При цьому зовні їх не було видно.

За словами батька хлопчика, у віці трьох років вони показували сина стоматолога, коли помітили припухлість на його щоці, але тоді лікарі не змогли переконати маленької дитини пройти обстеження і здати аналізи.

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Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

 

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Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

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Але тепер співробітники стоматологічного коледжу Saveetha все ж переконали батьків провести дитині термінову операцію. Вони відразу погодилися, а от самого хлопчика довелося вмовляти. Операція тривала майже п’ять годин. Під час неї лікарі просвердлили щелепу Равиндраната зверху і акуратно видалили зайві зуби.

«Зуби були різного розміру: від 0,1 до 15 міліметрів. Вони виглядали як перлини в раковині. Навіть самий маленький зуб мав коронку, корінь і емаль», — розповіла доктор Пратібха Рамани.

Це рідкісне захворювання відомо як складна композитна одонтома. Медики поки не змогли визначити, що саме стало причиною такого аномального зростання зайвих зубів.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», українка поставила національний зубний рекорд.

За матеріалами Naked-science

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