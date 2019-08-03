У роті індійського дитини виросло більше 500 зубів

У місті Ченнаї на півдні Індії лікарі видалили з рота семирічної дитини 526 зайвих зубів. Батьки привели свого сина на ім’я Равиндранат до стоматолога з підозрою на карієс: у дитини сильно розпухла щока. Однак коли лікар зробив рентген, виявилося, що всередині щелепи Равиндраната росте безліч крихітних зубів. При цьому зовні їх не було видно.

За словами батька хлопчика, у віці трьох років вони показували сина стоматолога, коли помітили припухлість на його щоці, але тоді лікарі не змогли переконати маленької дитини пройти обстеження і здати аналізи.

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Але тепер співробітники стоматологічного коледжу Saveetha все ж переконали батьків провести дитині термінову операцію. Вони відразу погодилися, а от самого хлопчика довелося вмовляти. Операція тривала майже п’ять годин. Під час неї лікарі просвердлили щелепу Равиндраната зверху і акуратно видалили зайві зуби.

«Зуби були різного розміру: від 0,1 до 15 міліметрів. Вони виглядали як перлини в раковині. Навіть самий маленький зуб мав коронку, корінь і емаль», — розповіла доктор Пратібха Рамани.

Це рідкісне захворювання відомо як складна композитна одонтома. Медики поки не змогли визначити, що саме стало причиною такого аномального зростання зайвих зубів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», українка поставила національний зубний рекорд.

За матеріалами Naked-science

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