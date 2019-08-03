Київське метро зупинялося через пожежу

Причиною збою роботи київського метро була пожежа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на гарячу лінію метрополітену.

Сталося загоряння електрощитової на станції «Хрещатик».

Вранці зачиняли центральні станції «Хрещатик», «Університет» і «Театральна». Потяги червоної гілки метро курсували від «Академмістечка» до «Вокзальної» і від «Арсенальної» до «Лісової».

Пасажири писали у соцмережах, що не могли дочекатися поїздів на червоній гілці по 10-20 хвилин. На деяких станціях, зокрема на «Арсенальній» скупчилися натовпи.

«Я сіла о 11:33 на Берестейській. За пів години проїхали тільки Шулявку і Політех», – пише Богдана Барановська.

«Поїзд приїжджав на Вокзальну з боку Політеху і задом наперед майже порожній їхав на Академмістечко. В цей час на протилежному боці платформи стояла купа людей, яка чекала поїзд до Академмістечка», – розповідає Дмитро Краснов.

Днями транспортний експерт Дмитро Беспалов зазначав, що київський метрополітен, особливо червона лінія, працює на межі пропускної здатності. Він зауважує, що в разі надзвичайних ситуацій це створить до значних безпекових ризиків, адже скупчення людей на пересадкових станціях заважає швидкій евакуації.

Для безпечнішої і комфортнішої роботи метро слід розвантажити його за допомогою розвитку наземного транспорту.