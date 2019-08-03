15 ознак раку, які не можна ігнорувати

Якщо помітите у себе симптоми з цього списку, краще перестрахуйтеся і зайвий раз сходіть до лікаря.

Зміни шкіри на грудях

Найчастіше ущільнення в молочних залозах — це не рак. І все-таки сходіть на огляд, якщо виявили у себе цей чи інші симптоми:

втягнення шкіри або складки,

втягнення сосків,

виділення з сосків,

почервоніння або лусочки на шкірі сосків і грудей.

Щоб визначити причину цих симптомів, лікар призначить мамографію або біопсію (забір невеликого шматочка тканини для дослідження).

Здуття живота

Якщо воно довго не проходить, супроводжується втратою ваги або кровотечею, обов’язково зверніться до лікаря. Постійне здуття може бути ознакою раку грудей, товстої кишки, шлунково-кишкового тракту, яєчників, підшлункової залози або матки.

В залежності від інших симптомів призначають гінекологічне дослідження, аналіз крові, мамографію, колоноскопію, комп’ютерну томографію або УЗД.

Кровотеча не під час місячних

Кровотечі, які не вкладаються в ваш типовий цикл, можуть мати абсолютно різні причини. Тим не менш потрібно провести обстеження на рак ендометрія. Це слизова оболонка, що вистилає порожнину матки.

Якщо кровотеча з’являється після менопаузи, відразу ж йдіть до лікаря.

Родимки

Якщо родимка змінила розмір, форму, колір або у вас з’явилися нові родимки, негайно звертайтеся до лікаря. Не відкладайте. Це поширена ознака раку. Потрібно пройти ретельне обстеження.

Кров у сечі і калі

Якщо спостерігаєте цей симптом довше кількох днів, звертайтеся до лікаря. Найчастіше стілець з кров’ю — це ознака геморою. Але ще його викликає рак товстої кишки. А кров у сечі — зазвичай перший сигнал раку сечового міхура і нирок. Але не поспішайте панікувати, це може бути і просто запалення сечового міхура — цистит.

Зміни лімфатичних вузлів

Лімфатичні вузли — це невеликі утворення округлої або бобовидной форми. Через них протікає лімфа, яка надходить від різних органів. Зазвичай вони збільшуються під час інфекційних захворювань. Але вони також розпухають і стають чутливими при деяких видах раку, наприклад, при лейкемії та лімфомі. Сходіть до лікаря, якщо здуття або пухлина не проходить більше місяця.

Труднощі при ковтанні

Нічого страшного, якщо це відбувається іноді. Але якщо це трапляється часто і супроводжується блюванням або втратою ваги, потрібно пройти обстеження на рак горла, стравоходу та шлунка.

У такому разі призначають ендоскопію («ковтання лампочки»), комп’ютерну томографію шиї, грудної клітини та черевної порожнини. Можуть призначити рентгенологічне дослідження з допомогою барієвої суспензії: пацієнт випиває спеціальну рідину, через яку на рентгенівському знімку глотка і шлунок підсвічуються.

Втрата ваги

Більшість жінок мріє, щоб зайві кілограми зникли самі. Але якщо ви не змінювали харчування і режим тренувань, втрата ваги говорить про проблеми в організмі. Особливо якщо ви втратили більше п’яти кілограмів.

Частіше всього це не пов’язано з раком. Причинами можуть бути стрес або захворювання щитовидної залози. Але не можна виключати і рак: підшлункової залози, товстої кишки, шлунка або легенів.

Печія

Найчастіше її викликає переїдання, надмірне вживання алкоголю або стрес. Або всі три причини разом. Змініть харчування та зачекайте один-два тижні. Якщо печія не проходить, зверніться до лікаря.

Часта довга печія — симптом раку шлунка і горла. Навіть якщо ваша печія не викликана раком, вона може пошкодити слизову стравоходу і привести до такого захворювання, як стравохід Барретта. При ньому нормальні клітини стравоходу замінюються передраковими.

Плями у роті

Дивіться, чи не з’являються в роті і на губах жовті, сірі, білі або яскраво-червоні цятки. Особливо якщо ви курите. Все це може сигналізувати про рак ротової порожнини. Зверніться до терапевта або стоматолога, щоб пройти обстеження.

Висока температура

Температура, яка довго не проходить і не пояснюється іншими захворюваннями, може сигналізувати про лейкемію або інших гемобластозах. Не відкладайте похід до лікаря. Він повинен розпитати вас про перенесені раніше захворювання і призначити необхідне обстеження.

Втома

Звичайно, вона нерідко пояснюється напругою на роботі або постійної поспіхом. Але якщо вона довго не проходить, це вже не нормально.

Зверніться до лікаря, для початку до ендокринолога, якщо втома не зникає навіть після відпочинку або супроводжується іншими симптомами, наприклад стільцем з кров’ю. Лікар призначить аналізи крові та інші обстеження.

Кашель

Кашель зазвичай проходить сам по собі через три-чотири тижні. Якщо він триває довше, не затягуйте з походом до лікаря. Особливо якщо ви палите або страждаєте від задишки. Якщо ви кашляєте з кров’ю, негайно звертайтеся в лікарню.

Болі

Причиною болю в організмі можуть бути різні захворювання, у тому числі рак кісток, мозку або інших органів. Коли пухлина поширилася, біль може бути безперервною. Якщо незрозумілі больові відчуття тривають більше місяця, обов’язково йдіть до лікаря.

Біль у животі та депресія

Болі в животі разом з депресією можуть сигналізувати про рак підшлункової залози. Це трапляється досить рідко, так що не варто відразу впадати в паніку. Підозри на злоякісну пухлину обґрунтовані, тільки якщо рак підшлункової залози — спадкове захворювання у вашій родині. Тоді потрібно якомога швидше пройти обстеження.

: ukrhealth

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